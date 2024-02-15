В аэропорту Казани встретили первых участников «Игр будущего»

Сегодня ночью в столицу Татарстана прибыли первые фиджитал-спортсмены, которые примут участие в мультиспортивном турнире «Игры будущего». Они будут состязаться в дисциплинах Dota 2 и фиджитал-хоккей. Из Стамбула в Казань прибыли 124 спортсмена из 13 стран: Перу, Боливия, США, Канада, Мексика, Латвия, Эстония, Аргентина, Бразилия, Иран, Турция, Малайзия и Индонезия. В аэропорту их встретили с танцами, песнями и национальными блюдами.
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