В Татарстане вечером ожидается ухудшение погоды
По прогнозу с позднего вечера 11 февраля до утра 12 февраля в Татарстане ожидаются сильные морозы до 25..28 °C.
Местами возможен туман.
По данным республиканского Гидрометцентра.Татарстан
По прогнозу с позднего вечера 11 февраля до утра 12 февраля в Татарстане ожидаются сильные морозы до 25..28 °C.
Местами возможен туман.
По данным республиканского Гидрометцентра.Татарстан
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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