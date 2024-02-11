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В Татарстане вечером ожидается ухудшение погоды

14:59, 11.02.2024

По прогнозу с позднего вечера 11 февраля до утра 12 февраля в Татарстане ожидаются сильные морозы до 25..28 °C.

Местами возможен туман.

По данным республиканского Гидрометцентра.

Татарстан
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