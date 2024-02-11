Россиянка вышла в финал теннисного турнира WTA в Абу-Даби

Первая ракетка России Дарья Касаткина одержала победу в в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби. Она обыграла спортсменку из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю.

Счет составил 6:3, 4:6, 7:6 (7:2) в пользу россиянки. В финале Касаткина встретится с победительницей игры между своей соотечественницей Людмилой Самсоновой и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Касаткиной 26 лет, она занимает 14-ю строчку рейтинга WTA. За свою карьеру она завоевала шесть титулов под эгидой организации. Лучший результат на турнирах Большого шлема она показала в 2022 году в полуфинале Roland Garros. В 2021 году теннисистка в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина