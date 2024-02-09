Проект реставрации казанского завода Петцольда прошел историко-культурную экспертизу

Фото: взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

В Казани отреставрируют здания бывшего пивоваренного завода Петцольда. Соответствующий проект прошел историко-культурную экспертизу.

По данным Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, на объекте займутся устройством вертикальной и горизонтальной гидроизоляции стен первого этажа, уложат асфальт и проведут земляные работы для обустройства котлована под подземное сооружение.

Комплекс зданий пивоваренного завода Петцольда в Казани находится на улице Габдуллы Тукая. Его построили в 1905 году. На сегодняшний день признан объектом культурного наследия регионального значения, памятником промышленной архитектуры.

взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

В октябре прошлого года комплекс зданий пивоваренного завода Петцольда в Казани осмотрел раис Татарстана Рустам Минниханов. Ему рассказали о концепции благоустройства объекта — там намерены разместить галерею, ресторан татарской национальной кухни, офисы, коворкинг, гостиницы и общественные пространства.

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Айрат Назипов