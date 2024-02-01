CNN: главком ВСУ Валерий Залужный будет уволен на этой неделе

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский уволит главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного до конца этой недели. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники.

Как отметили источники телеканала, 29 января в офисе президента Украины Зеленский сообщил Залужному о скором увольнении. Главкому ВСУ предложили занять другую должность, но он ответил отказом.

По данным источников CNN, пост главкома ВСУ могут занять начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Глава военной разведки отказался общаться по этому вопросу со СМИ в условиях боевых действий. Ответа от офиса Сырского на свой запрос телеканал не получил.



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Галия Гарифуллина