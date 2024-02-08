Такер Карлсон назвал дату выхода интервью с Владимиром Путиным

Фото: скриншот realnoevremya.ru / tuckercarlson.com

Американский журналист Такер Карлсон раскрыл дату и время выхода интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Его должны опубликовать 9 февраля в 02.00 мск.

— Такер Карлсон берет интервью у президента России Владимира Путина. Публикация завтра в 18.00 по времени восточного побережья США на сайте, — говорится в публикации на странице Карлсона в Instagram*.

Анонс интервью американского журналиста, опубликованный им в социальной сети X, набрал уже более 90 млн просмотров. Тема уже второй день является одной из самых обсуждаемых в топе.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что появление выдержек из якобы стенограммы — «абсолютный фейк», интервью выйдет только тогда, когда журналист будет готов опубликовать его.

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Илина Хакимова