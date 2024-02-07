Центр притяжения для ИТ-сообщества: «Школа 21» в Казани отпраздновала четырехлетие

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кампус «Школы 21» в Казани отметил свой четвертый день рождения. В этот день каждый желающий мог попробовать себя в ИТ-профессии, пообщаться с экспертами отрасли. Специально для гостей праздника в кампусе провели открытую ИТ-конференцию, в которой приняли участие более 400 человек. Эксперты технохаба Сбера и «Школы 21» рассказали, как построить успешную карьеру в ИТ с нуля, поделились инженерными практиками и советами от действующих разработчиков, подсказали, как найти мотивацию, чтобы освоить новую профессию.

Юлия Вершинина, директор «Школы 21» в Казани:



«За 4 года у “Школы 21” в Казани появилась репутация места, где можно освоить ИТ-профессию с нуля и получить качественное образование. При этом, помимо навыков программирования, в “Школе 21” ребята здорово прокачивают мягкие навыки: они учатся планировать свое время и работать в команде, получают опыт публичных выступлений. Мы видим, что благодаря этому они невероятно быстро прогрессируют и растут, когда попадают на практику в настоящие ИТ-компании. Отмечу, что казанский кампус находится рядом с ИТ-парком, и это дает возможность нашим ребятам становиться частью профессионального комьюнити в регионе еще во время учебы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Юлии Вершининой, «Школа 21» заботится не только об условиях обучения, но и о досуге студентов. В кампусе есть сообщества по интересам, зоны для отдыха. В этом убедились и сами гости мероприятия. Для них провели обзорную экскурсию по кампусу. В завершение праздника состоялась церемония награждения лучших участников обучения и выпускников школы 2023 года. Отметим, что сегодня в «Школе 21» в Казани учатся 1200 человек, из которых 500 уже получили предложение о работе по ИТ-специальности. При этом у половины из них не было опыта программирования до поступления в «Школу 21».

Во время учебы участники уже получают разнообразные достижения. Так, среди победителей онлайн-хакатона «ТехШторм», организованного в рамках марафона хакатонов Kazan Digital Legends в сентябре 2023 года, оказались и ребята из «Школы 21». А еще участники казанского кампуса стали волонтерами Игр будущего, которые пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Одно из главных достижений кампуса — 106 выпускников, которые сейчас работают в крупнейших ИТ-компаниях страны — таких как Сбер, ЦЦТ, «Армор», АК «Барс», «Тинькофф», VK, Билайн, Wildberries, МТС, X5 Group и многих других.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рушан Сахбиев, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка России — управляющий отделением «Банк Татарстан»:

«Всего за 4 года мы добились колоссальных результатов, сегодня в нашем кампусе обучаются 1200 специалистов со всей страны. Наше будущее невозможно без цифровых технологий, и мы заинтересованы в успехе каждого участника. Я благодарен руководству Татарстана за совместную работу, благодаря которой проект активно развивается. Поздравляю команду с Днем рождения и хочу пожелать прорывных решений, смелых идей и настойчивости в достижении цели».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кампус в Казани — второй по счету кампус бесплатной школы программирования от Сбера — открылся 6 февраля 2020 года. За четыре года он стал центром событий не только для тех, кто в нем учится, но и для всех жителей города. Участники, которые успешно проходят отборочные испытания, бесплатно получают здесь востребованную ИТ-профессию. Кроме этого, в кампусе регулярно проходят дни открытых дверей, мастер-классы по робототехнике и различные культурные события.

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