Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ крушение самолета с военнопленными

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном атаку ВСУ на самолет Ил-76 в Белгородской области.

— Обсуждены подробности осуществленной киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Подчеркнута заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления, — сообщает сайт Кремля.

Также стороны подтвердили принципиальную позицию России и ОАЭ в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа.

24 января Украина с помощью зенитного ракетного комплекса сбила российский самолет Ил-76 в Белгородской области. На его борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Никто не выжил. Солдат ВСУ должны были обменять на российских бойцов в пункте пропуска Колотиловка во второй половине дня. Разбившимся самолетом управлял экипаж из Оренбургской области.



Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать призыв России к международному расследованию инцидента со сбитым самолетом Ил-76. Он добавил, что у ООН нет независимой информации о том, что произошло в момент крушения.



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