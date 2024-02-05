В 2024 году ряд поселков Татарстана получат новые очистные сооружения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», на территории Татарстана построят несколько новых биологических очистных сооружений (БОС). Стоимость проектов оценивается почти в 200 миллионов рублей, а реализовать их планируется до декабря текущего года. Вместе с этим в населенных пунктах проведут современные системы водоотведения и установят герметичные канализационные колодцы.

«Оборудование технически и морально устарело»

Самыми дорогостоящими стали очистные сооружения, которые планируется построить в селе Высокая Гора, — 132,8 миллиона рублей. Как пояснили «Реальному времени» в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, необходимость появления новых объектов в этом месте вызвана тем, что имеющиеся сооружения были возведены еще в прошлом веке, последний капремонт проводился в 2014—2015 годах:

— Очистные сооружения в селе Высокая Гора были построены в 1978 году. За годы эксплуатации оборудование технически и морально устарело, а сам населенный пункт продолжал расти и стремительно развиваться. Сегодня очистные сооружения обслуживают население села и железнодорожной станции, — дали комментарий «Реальному времени» в Минстрое.

Как отметили в ведомстве, возведение новых сооружений позволит увеличить производительность имеющихся объектов с 2,1 тысячи кубометров в сутки до 5 тысяч. Проектом предусматриваются два этапа строительства:

Первый — в связи с увеличением производительности канализационной насосной станции на ул. Солнечной до 4 тысяч кубометров в сутки, прокладка второй ветки напорного трубопровода до подключения к существующим сетям на улице Центральной.

Второй — устройство внутриплощадочной сети ливневой канализации БОС.

Подрядчику предстоит демонтировать устаревшие сети, на их место уложить новые, выполненные из полиэтилена, а также точечно установить железобетонные колодцы.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Вторыми стали биологические очистные сооружения в селе Шемордан Сабинского района Татарстана. На них планируется потратить чуть более 66 миллионов рублей. Также в населенном пункте заменят канализационные колодцы — новые будут герметичными.

Как пояснили в Минстрое республики, работы ведутся в рамках реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий. Проектная мощность биологических очистных сооружений должна составить 1 тысячу кубометров в сутки. Куратором программы выступает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Исполнитель также проложит современные полиэтиленовые трубы, построит колодцы и заменит запорно-регулирующую арматуру.

До конца года очистные сооружения обновят и в Зеленодольском районе

Новые очистные сооружения до конца текущего года появятся и в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана. Они будут построены рядом с уже существующими. В новый этап работ вложат 787,3 миллиона рублей. Они обеспечат работу канализации присоединенного к этим объектам еще 5 лет назад микрорайона «Салават купере». Таким образом, начатый в 2019 году проект реновации очистной инфраструктуры должен подойти к логическому завершению, увеличив мощности обработки стоков с 8 до 32 тысяч кубометров.

Напомним, еще в 2020 году сообщалось, что в Зеленодольском районе полным ходом идет строительство очистных сооружений на общую сумму 1 миллиард рублей. Новая система должна была увеличить производительность инфраструктуры до 12 тысяч кубометров в час. Необходимость технической модернизации, как было сказано выше, возникла пять лет назад из-за возраставшего объема суточных стоков, а также присоединения микрорайона «Салават купере». В том же году осенью сдали первый пусковой комплекс стоимостью 470 миллионов рублей.

— Рядом с уже существующими очистными сооружениями будет строиться еще одна линия по очистке сточных вод, — уже в апреле 2022 года рассказывал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов.

Говорил он это не просто так, ведь в том же месяце на Волге произошло ЧП — из канализации в Васильево в реку были сброшены неочищенные стоки. Представители Минстроя республики заявили, что причиной стал весенний паводок.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Решение этой проблемы рассматривалось в ключе дальнейшей модернизации сети, куда и позднее стали вкладывать крупные суммы. Так, например, в июне 2023 года стало известно, что комплекс пополнится очередными новыми объектами: усреднителем, КНС и сливной станцией. Однако они не предусматривали увеличения производительности. Объекты, стоимость строительства которых была оценена в 351 миллион рублей, будут лишь помогать в работе всей системы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин