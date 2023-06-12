В Зеленодольском районе Татарстана построят новые очистные сооружения, но они не увеличат производительность

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в пгт. Васильево Зеленодольского района Татарстана до конца ноября 2024 года рядом с уже существующими очистными сооружениями построят новые. На эти цели из республиканского бюджета выделят чуть более 351 млн рублей. Очистную инфраструктуру в этом месте реконструируют уже с 2019 года, масштабный проект реновации должен увеличить мощности обработки стоков с 8 до 32 тысяч куб. метров. Однако новая постройка не повлияет на уровень производительности. Подробнее — в материале «реального времени».

Крупные суммы и долгая реконструкция

В 2020 году сообщалось, что в Васильево полным ходом идет строительство очистных сооружений на общую сумму в 1 миллиард рублей. Система должна увеличить производительность до 12 тысяч кубометров в час, что стало бы первой ступенью к заявленным 32 тысячам. Необходимость технической модернизации возникла пять лет назад из-за возраставшего объема суточных стоков, а также присоединения микрорайона «Салават купере». В том же году осенью сдали первый пусковой комплекс, стоимостью 470 миллионов рублей.

— Рядом с уже существующими очистными сооружениями будет строиться еще одна линия по очистке сточных вод, — уже в апреле 2022 года рассказывал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов.

Говорил он это не просто так, ведь в тот же месяц на Волге произошло ЧП — из канализации в Васильево в реку были сброшены неочищенные стоки. Представители Минстроя республики заявили, что причиной стал весенний паводок. Решение этой проблемы рассматривалось в дальнейшей модернизации сети, куда и дальше стали вкладывать крупные суммы.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Гараж, станция приема и подземные сооружения: что будет построено в этот раз

Что касается нового проекта, то в его рабочей документации указано, что он не предусматривает увеличения производительности. Заказчик работ — Главинвестстрой Татарстана. По новому контракту к уже существующим сооружениям пристроят:

здание гаража размерами в осях: 12х36х7,2 метра. Он предназначен для стоянки и технического обслуживания пяти грузовых автомашин;

усреднитель — заглубленная технологическая емкость для усреднения поступающих стоков по составу и расходу в течении суток;

КНС — подземное сооружение для подачи стоков на первую очередь очистных сооружений;

сливную станцию для приема жидких бытовых отходов и их транспортировки в систему канализации (50 куб.м/ч).

Объекты будут лишь помогать в работе всей системы. С их появлением не будет меняться ни расписание рабочих смен, ни штат сотрудников, которые отвечаю за очистные сооружения.

Подрядчик обязуется благоустроить всю прилежащую территорию, провести подъезды к строящимся объектам, на случай если к ним должна будет подъехать машина. В его обязанности также проходит устройство наружного освещения, ливневок и сетей теплоснабжения.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

Крупные суммы в строительство очистных сооружений вкладываются и в Иннополисе

В конце мая «Реальное время» писало о похожей ситуации в Иннополисе, где на строительство новых канализационных очистных сооружений выделили сначала 993,3 миллиона, а потом добавили еще 971,6 миллиона рублей. Заказчик работ все тоже ГКУ «Главинвестстрой РТ». Расходы на строительно-монтажные и прочие работы, включая установку и монтаж оборудования, покроет бюджет республики. Работы необходимо выполнить до 20 декабря текущего года.

Кроме устройства наружных сетей канализации и монтажа технологического оборудования, перечислены земляные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих, наружных ограждающих конструкций, проведение электрических сетей и линий связи и благоустройство. Первый из контрактов уже нашел своего подрядчика — ООО «Сигма».



Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Также в марте стало известно, что ОЭЗ «Иннополис» сократила свои требования к ПСО «Казань» по ранее выставленным претензиям на полмиллиарда рублей из-за некачественно построенных очистных сооружений. Спор между особой экономической зоной и компанией Равиля Зиганшина, которая выступала в качестве подрядчика строительства инженерных коммуникаций, продолжается третий год. Поначалу Иннополис требовал от ПСО возместить 503,5 миллиона, в том числе около 211 миллионов за понесенные убытки. Но после нескольких экспертиз в ОЭЗ сократили сумму требований к подрядчику. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин