В Татарстане завершилось строительство пускового комплекса биологических очистных сооружений поселка Васильево

В рамках реализации федерального проекта «Оздоровление реки Волги» национального проекта «Экология» в Татарстане завершилось строительство первого пускового комплекса биологических очистных сооружений пгт Васильево, сообщает пресс-центр ФЦП «Вода России».



Предназначенные для переработки сточных вод жилого комплекса «Салават купере», Васильево и близлежащих населенных пунктов Зеленодольского муниципального района сооружения биологической очистки строились с применением современных технологий, позволяющих достигнуть установленных нормативов очистки сточных вод. Проектная мощность очистных сооружений составляет 12 тыс. куб. м/сутки с перспективой увеличения до 32 тыс. куб. м/сутки.

Строительство первого пускового комплекса очистных сооружений стоимостью 470 млн рублей реализуется за счет бюджета Татарстана, второй пусковой комплекс стоимостью 176 млн рублей — с привлечением средств из федерального бюджета. Ввод комплекса в эксплуатацию планируется в октябре этого года.

В Татарстане до 2024 года планируется реализовать 25 мероприятий по строительству и модернизации очистных сооружений централизованных систем канализации более чем на 10 млрд рублей. 81% этих средств — из федерального бюджета.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что Татарстан потратит на реконструкцию очистных сооружений по проекту «Оздоровление Волги» 1,9 млрд рублей.