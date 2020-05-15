В Зеленодольском районе появятся очистные сооружения за 1 млрд рублей

В Зеленодольском районе строят очистные сооружения на общую сумму в 1 млрд рублей. С ходом работ в поселке Васильево ознакомились министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарид Ханифов и глава района Михаил Афанасьев.

Планируется, что производительность системы в Васильево будет составлять 12 тыс. куб. м/сутки. Очистные сооружения также строятся в поселках Нижние Вязовые и Октябрьский.

Как отметили в пресс-службе Зеленодольского района, необходимость технической модернизации возникла из-за возраставшего объема суточных стоков, в том числе из микрорайона «Салават купере».

Ранее сообщалось, что в поселке городского типа Алексеевское готовят к запуску новые очистные сооружения. Сейчас работы выполнены на 98%, рабочие завершили монтаж оборудования и технологических линий. Объект планируется сдать к 1 июня 2020 года.

