Нидерландская Yandex N.V. продала российскую часть бизнеса компании «Яндекс»

Нидерландская Yandex N.V. продала российскую часть бизнеса компании «Яндекс» за 475 млрд рублей.

Новыми владельцами стали частная независимая компания МКАО «Яндекс» с пропиской в Калининграде и менеджеры «Яндекса» в руководстве.

До 31 июля нидерландская компания сменит название и прекратит использование брендов «Яндекса». Генеральным директором останется Артем Савиновский. Также «Яндекс» сохранит почти все бизнесы, сервисы и активы, кроме зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.

Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей. Компания заявила, что после реструктуризации останется частной, независимой и публичной.

Акции «Яндекса» упали на 9,27% на открытии торгов на Мосбирже после новости о заключении сделки по разделению бизнеса. Группа «Лукойл» сообщила, что после завершения сделки по приобретению «Яндекса» в составе консорциума инвесторов ее доля составит около 10%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко