Доля «Лукойла» в «Яндексе» составит около 10%

Группа «Лукойл» сообщила, что после завершения сделки по приобретению «Яндекса» в составе консорциума инвесторов ее доля составит около 10%.

Сделка будет закрыта после получения необходимых разрешений и будет реализована без участия акционеров ПАО «Лукойл».



По словам представителей компании, приобретение доли в одном из лидеров в области цифровых технологий является для группы «Лукойл» портфельной венчурной инвестицией, которая, как ожидается, будет способствовать развитию высокотехнологичных решений и повышению эффективности розничного бизнеса компании.

Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей. консорциуму инвесторов. Новой головной компанией станет частная независимая МКАО «ЯНДЕКС», генеральным директором останется Артем Савиновский. Предлагаемая продажа будет представлена на одобрение на собрании акционеров класса А. Компания заявила, что после реструктуризации останется частной, независимой и публичной.

Акции «Яндекса», упали на 9,27% на открытии торгов на Мосбирже после новости о заключении сделки по разделению бизнеса.

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Маргарита Головатенко