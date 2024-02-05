Акции «Яндекса» упали на 9% на новости о разделении бизнеса

Акции «Яндекса», упали на 9,27% на открытии торгов на Мосбирже после новости о заключении сделки по разделению бизнеса.

Котировки снизились до 2 870 рублей за акцию. Ранее на ожиданиях разделения бизнеса акции выросли почти на 20% за полторы недели.



Нидерландская Yandex N.V. уйдет с Мосбиржи, а на площадке будут торговаться акции российской МКАО «Яндекс». Миноритариям предложат «различные опции по их бумагам», однако какие именно — не уточняется.

Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей. консорциуму инвесторов. Новой головной компанией станет частная независимая МКАО «ЯНДЕКС», генеральным директором останется Артем Савиновский. Предлагаемая продажа будет представлена на одобрение на собрании акционеров класса А.

Компания заявила, что после реструктуризации останется частной, независимой и публичной.

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Маргарита Головатенко