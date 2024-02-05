«Яндекс» будет продан за 475 млрд рублей

Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей. консорциуму инвесторов. Новой головной компанией станет частная независимая МКАО «ЯНДЕКС», генеральным директором останется Артем Савиновский. Предлагаемая продажа будет представлена на одобрение на собрании акционеров класса А.



«Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., но исключит зарубежные стартапы (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и финский дата-центр.

Команда менеджеров «Яндекса» планирует сохранить управление компанией. Для этого будет создан «Фонд менеджеров», который получит специальные права и право вето при принятии решений по ряду вопросов. В частности, речь идет о существенной реорганизации группы, утверждении бюджета, одобрении крупных сделок и изменениях в Уставе.

Покупателем является вновь созданный закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум.Первый», управляемый российским АО «Солид Менеджмент» и лицензированным доверительным управляющим в качестве доверительного управляющего. Ни один из участников не будет иметь контрольного пакета акций консорциума-покупателя.

В консорциуме еще четыре пайщика:

структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital — АО специального назначения «Инфинити Менеджмент»;

структура Павла Прасса, гендиректора спецдепозитария «Инфинитум» — «АйТи.Элаборейшн»;

структура группы «Лукойл» — закрытый паевой инвестиционный фонд «Аргонавт»;

структура бизнесмена, экс-зампреда «Газпрома» Александра Рязанова — ООО «Меридиан-Сервис».

«Яндекс» сообщил о намерении направить «значительную» часть выручки от продажи бизнеса своим акционерам, как ожидается, через выкуп.

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Маргарита Головатенко