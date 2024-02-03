Гандбольный клуб «Зилант» победил «ДГТУ-ЛИДЕР»
Казанский гандбольный клуб «Зилант» победил «ДГТУ-ЛИДЕР» в матче Чемпионата России по гандболу.
Встреча в Казани завершилась счетом 27:20.
В декабре «Зилант» сыграл вничью с «Воронежем» в гостях в рамках «Высшей лиги» чемпионата России по гандболу. Игра закончилось со счетом 33:33.
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