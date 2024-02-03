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Гандбольный клуб «Зилант» победил «ДГТУ-ЛИДЕР»

20:30, 03.02.2024
Гандбольный клуб «Зилант» победил «ДГТУ-ЛИДЕР»
Фото: скриншот realnoevremya.ru/трансляция

Казанский гандбольный клуб «Зилант» победил «ДГТУ-ЛИДЕР» в матче Чемпионата России по гандболу.

Встреча в Казани завершилась счетом 27:20.

В декабре «Зилант» сыграл вничью с «Воронежем» в гостях в рамках «Высшей лиги» чемпионата России по гандболу. Игра закончилось со счетом 33:33.

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Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан
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