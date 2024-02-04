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За прошлый год в Мордовии произвели 1,5 миллиарда яиц

23:28, 04.02.2024

За январь — декабрь прошлого года в Мордовии было произведено 1,5 миллиарда яиц. Большую часть продукции поставили сельскохозяйственные организации, сообщают «Известия Мордовии».

Кроме того, за 2023 год в регионе было произведено почти 454 тысячи тонн скота и птицы на убой. Это на 2,5% больше, чем годом ранее. Валовой надой молока за 2023 год равен 527 тысячам тонн (+4,7% к 2022-му).

Отмечается, что на сельскохозяйственных предприятиях в регионе было произведено 98% мяса, 85% молока и 93% яиц.

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Галия Гарифуллина
Общество
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