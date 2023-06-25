«Талибан»* вернул женщинам Афганистана статус «свободных людей»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов (архив)

Верховный лидер движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада заявил, что режим талибов* освободил женщин от «традиционных притеснений» и вернул им статус «свободных людей». Об этом сообщает ТАСС.

— Были приняты конкретные меры для спасения женщин от многих традиционных притеснений, включая принудительные браки, и были защищены их шариатские права. <...> Был восстановлен статус женщин как свободных и достойных людей, и все учреждения обязаны помогать женщинам в обеспечении [права] вступления в брак, наследования и других прав, — говорится в тексте поздравления Ахундзады по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

По его словам, талибы* предприняли «необходимые шаги для улучшения положения женщин, чтобы обеспечить им комфортную и благополучную жизнь в соответствии с исламским шариатом».

Напомним, в апреле текущего года Совет Безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию, осуждающую запрет на работу женщин в Афганистане, Россия проголосовала за, как и остальные члены Совбеза.

В конце января «Талибан»* приказал вузам не допускать девушек к вступительным экзаменам. Изначально после прихода к власти талибы* обещали обеспечить соблюдение прав женщин, но затем постепенно вводили все новые и новые запреты, проявляя жесткий подход к правилам шариата.



* «Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.

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Максим Кокунин