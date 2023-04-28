Совбез ООН принял резолюцию с осуждением запрета на работу женщин в Афганистане

Совет Безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию, осуждающую запрет на работу женщин в Афганистане, Россия проголосовала за, как и остальные члены Совбеза, сообщает ТАСС.



Запрет приняли члены запрещенного в России радикального движения «Талибан»*. Резолюция призывает фактические власти Афганистана отказаться от него.

Напомним, талибы* ограничили возможность девочек и женщин учиться в школах и университетах поле прихода к власти в 2021 году. В 2022-м они ввели ограничения на работу женщин, а в начале 2023-го ограничения усилили. Следствием в том числе стало отсутствие возможности у сотрудниц миссий ООН в Афганистане выполнять свои обязанности на протяжении нескольких недель. В связи с этим сократились объемы гуманитарной деятельности всемирной организации в этой стране.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов

В конце января «Талибан»* приказал вузам не допускать девушек к вступительным экзаменам. Изначально после прихода к власти талибы* обещали обеспечить соблюдение прав женщин, но затем постепенно вводили все новые и новые запреты, проявляя жесткий подход к правилам шариата.

* «Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.

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Маргарита Головатенко