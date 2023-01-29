Талибы* приказали вузам не допускать девушек к вступительным экзаменам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Признанный террористическим и запрещенный в России «Талибан»* приказал вузам не допускать девушек к вступительным экзаменам, об этом говорится в письме Минобразования Афганистана к учебным заведениям.

— Министерство высшего образования приказало всем частным университетам и учебным заведениям не допускать девушек до вступительных испытаний, — приводит «Интерфакс» сообщение источника в ведомстве.

С момента захвата власти в стране «Талибан»* продолжает систематически ограничивать доступ как к высшему, так и к среднему образованию для женщин. В частности, в движении ранее заявляли, что «задача женщин — не работать в правительстве, а рожать детей».

Изначально после прихода к власти талибы* обещали обеспечить соблюдение прав женщин, но затем постепенно вводили все новые и новые запреты, проявляя жесткий подход к правилам шариата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Движение «Талибан»* захватило Кабул в августе 2021 года. Талибы* заявили об окончании войны с правительственными войсками. Американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию США в Афганистане.

В декабре «Талибан»* провел первую с момента прихода к власти в Афганистане казнь.

* «Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко