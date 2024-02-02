Сегодня в Казани до -2 градусов и гололедица

В Казани в пятницу, 2 февраля, ожидается облачная погода и снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.



Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до -2 градусов. Утром в отдельных районах будет слабая метель. Ветер юго-западный 5—10 м/с, местами с порывами до 13 м/с. На дорогах гололедица.

В Татарстане прогнозируется от 0 до -5 градусов. Утром и днем местами небольшой и умеренный снег. Местами слабая метель с ухудшением видимости 1—2 км. На дорогах сохраняется гололедица.





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Нафиса Миннехузина