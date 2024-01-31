Этери Тутберидзе: «Хуже вердикта по делу Камилы Валиевой быть не могло»

Этери Тутберидзе, тренер российской фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой, высказалась о решении по делу своей подопечной. Она назвала его самым суровым из возможных:



— Относительно вердикта у меня один основной вопрос: а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло? — написала Тутберидзе в соцсетях.

По словам тренера, к самой Валиевой у нее нет вопросов, и она продолжит поддерживать спортсменку. Тутберидзе также подчеркнула, что Валиева — самая одаренная фигуристка, с которой она работала.

До этого тренер сообщала, что ее команде запрещено комментировать ситуацию с обвинениями Валиевой в употреблении допинга, поскольку это могло помешать расследованию.

Также Тутберидзе выразила желание узнать, как запрещенный препарат попал в организм Валиевой и кто виноват в случившемся. Она отметила, что все ее спортсмены чисты и она сама выступает за чистый спорт. Тренер напомнила, что российские спортсмены с 2010 года сдают допинг-тесты на международных соревнованиях и все пробы до этого момента были чистыми.

В начале этой недели CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации начинается 25 декабря 2021 года. Также суд постановил аннулировать все результаты фигуристки на соревнованиях, в которых она принимала участие с этого времени. Кроме того, ее лишили олимпийской медали и титула чемпионки Европы. Олимпийский комитет России собирается обжаловать это решение.

Российское антидопинговое агентство выразило готовность оказать содействие Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в расследовании дела казанской фигуристки Камилы Валиевой.

— Дело Валиевой — пример нечестной конкуренции по устранению одной из сильнейших, Россия продолжит отстаивать право спортсменки на апелляцию, — считает официальный представитель МИД Мария Захарова.



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Маргарита Головатенко