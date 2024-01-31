Большинство казанцев поддерживают законопроект о самозапрете на выдачу кредитов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Подавляющее большинство казанцев поддерживают законопроект о самозапрете на выдачу кредитов. Такую идею одобрили 76% опрошенных, сообщает сервис по поиску работы SuperJob (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Чаще всего эту идею поддерживают жители города, чья зарплата составляет от 100 тысяч рублей в месяц и респонденты старше 45 лет. Еще закон поддерживают опрошенные, не пользовавшиеся кредитами за последние полгода.

Поправки к законопроекту, который предусматривает возможность устанавливать самозапрет на оформление кредитов, депутаты Госдумы приняли в первом чтении еще 17 января. Мера должна помочь защититься от мошенников. Если закон будет принят, то самозапрет можно будет установить не только на сайте Госуслуг, но и в МФЦ, и банках.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Предполагается, что пользователи портала «Госуслуги» могут выставить себе запрет или ограничение на получение займов. Этот запрет будет автоматически попадать в бюро кредитных историй. Таким образом, банки, запрашивающие информацию о кредитной истории человека, увидят, что на него распространяется ограничение.

Подобную идею предложили в Центробанке еще в июне 2022 года. По их задумке, банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. Если заем будет выдан, несмотря на это, кредитор не сможет требовать погашения долга.

В третьем квартале 2023 года российские банки отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов на общую сумму 1,7 трлн рублей. В июле — сентябре активность мошенников выросла — им удалось провести 288,8 тысячи операций без согласия клиентов. Это на 23% больше, чем средний показатель за предыдущие четыре квартала. Вместе с тем ущерб от действий мошенников снизился на 11,3% и составил 3,6 млрд рублей.

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Айрат Назипов