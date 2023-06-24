Глава Минмолодежи Татарстана рассказал о грядущих изменениях в казанском ДК химиков

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В казанском ДК химиков появится кофе-зона и кофейня, где будет бесплатный интернет. Работы будут завершены в ближайшее время, рассказал министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков

— У нас есть концепция, мы откручиваем ее с разной аудиторией. Через некоторое время соберем студентов. Пригласим молодежные организации, что они хотят видеть. Там есть запрос на звукозаписывающую студию. Переделать зал. Есть запрос на то, чтобы там продолжить спортивное направление. Аэробика, танцы, йога-студия, — передает его слова журналист «Реального времени».

По словам министра, Татарстан отправил заявку на получение федеральных субсидий на 2024 год. Республика рассчитывает получить «серьезную поддержку», заявил он.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru (архив)

Также Садыков отметил, что республика получила 136 млн рублей от федерального бюджета на реконструкцию молодежных центров в Альметьевске и Казани.

На этой неделе в Казани состоялись общественные слушания по поводу наполнения Дома молодежи, который появится в казанском ДК химиков. Свои предложения озвучили жители Казани, молодые семьи, работающая молодежь, организации, школьники и студенты. Участники предложили создать площадку для мастер-классов, занятий йогой, гончарные мастерские, зоны отдыха. Работающие молодые люди отметили, что хотели бы по вечерам ходить сюда в кино или заниматься на языковых курсах. Семьи попросили кабинеты психологических консультаций и фуд-корты. Также было предложено предусмотреть место для парковки автомобилей и велосипедов.

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Айрат Назипов, Артур Казанцев