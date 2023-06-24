Глава Минмолодежи Татарстана рассказал, куда будут потрачены 188 млн рублей из федерального бюджета

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков рассказал, куда республика потратит полученные от федерального бюджета 188,5 млн рублей. Эти деньги регион выиграл на Всероссийском конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых».

— Эти средства мы направим на ремонтные работы в ДК химиков в Казани. А также на мероприятия по патриотическому воспитанию, работу с кадрами и информационную работу с молодежью в социальных сетях, условия для самореализации молодежи в сельских поселениях, творчество, — написал он в своем telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Согласно условиям конкурса, средства предназначены на создание условий для самореализации молодежи, разработку программ продюсирования талантов, поддержку и сопровождение молодежных проектов, создание современных пространств, в том числе для молодых семей, а также на повышение компетенций профильных специалистов и так далее.

Сегодня Ринат Садыков рассказал, что в казанском ДК химиков появится кофе-зона и кофейня, где будет бесплатный интернет. Работы будут завершены в ближайшее время. Он отметил, что концепцию здания власти республики обсуждают с местными жителями.



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Айрат Назипов