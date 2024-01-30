Американские фигуристы получат золото после дисквалификации Камилы Валиевой

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Сборная США по фигурному катанию получит золотые медали после дисквалификации фигуристки из Казани Камилы Валиевой. Как сообщила генеральный директор Национального олимпийского комитета (НОК) США Сара Хиршланд, такое решение одобрил Международный олимпийский комитет.

— Сара Хиршланд подтверждает, что разговаривала с Международным олимпийским комитетом (МОК) и получила новость о том, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине, — ссылается ТАСС на пресс-службу Национального олимпийского комитета (НОК) США.

Накануне американская Федерация фигурного катания США сочла дисквалификацию российской спортсменки «победой чистого спорта». А американский Олимпийский комитет назвал это событием, которое ждали два года.

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов (архив)

— Они не только достигли своего лучшего результата, набрали наибольшее количество очков и заняли первые места в трех различных дисциплинах, но также воплощают дух и принципы олимпийского движения, — сказано в сообщении.

На Олимпиаде-2022 сборная США по фигурному катанию заняла второе место, третье досталось французам.

Напомним, Камила Валиева выиграла золото в командном зачете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. После этого появилась информация, что фигуристка 25 декабря 2021 года, когда проходила произвольная программа чемпионата России, сдала положительную допинг-пробу — в ней выявили триметазидин.

От соревнований в личном зачете ее не отстранили, но МОК предупредил, что в случае победы или призового места Камилы Валиевой в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине результаты будут считаться предварительными. Свою произвольную программу спортсменка, которой на тот момент было 15 лет, откатала с ошибками, упав почти в самом начале. В итоге она заняла 4-е место. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова.

После информации о положительной допинг-пробе дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства провел расследование. По его итогам установили «отсутствие вины или халатности», в связи с чем наказания фигуристки не последовало. Вместе с этим аннулировали ее золотую медаль на чемпионате России 2021 года.

Накануне CAS дисквалифицировал казанскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации начинается 25 декабря 2021 года. Также суд постановил аннулировать все результаты фигуристки на соревнованиях, в которых она принимала участие с этого времени.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов