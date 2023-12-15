Адвокаты продолжат добиваться домашнего ареста для Аяза Шабутдинова
Защита бизнес-тренера Аяза Шабутдинова обжаловала продление ему ареста по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы.
— В суд поступила апелляционная жалоба защиты Шабутдинова на решение Таганского суда о продлении обвиняемому меры пресечения, — сообщили в пресс-службе.
Сторона защиты будет настаивать на домашнем аресте блогера или попросит суд отпустить Шабутдинова под залог. Его размер может составить 50 миллионов рублей. Дата заседания по делу еще не назначена.
Блогер-миллионник проходит по 15 эпизодам дела об особо крупном мошенничестве. Дело в его отношении возбудили 16 октября. 4 ноября Аяза Шабутдинова задержали.
По последним данным, на фигуранта уголовного дела написали еще 25 заявлений в полицию. По всем обращениям правоохранительные органы проводят проверку.
Во вторник, 12 октября, суд решил оставить Аяза Шабутдинова в СИЗО. Он будет находиться под стражей как минимум до 16 февраля 2024 года.
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