Адвокаты продолжат добиваться домашнего ареста для Аяза Шабутдинова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Защита бизнес-тренера Аяза Шабутдинова обжаловала продление ему ареста по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы.

— В суд поступила апелляционная жалоба защиты Шабутдинова на решение Таганского суда о продлении обвиняемому меры пресечения, — сообщили в пресс-службе.

Сторона защиты будет настаивать на домашнем аресте блогера или попросит суд отпустить Шабутдинова под залог. Его размер может составить 50 миллионов рублей. Дата заседания по делу еще не назначена.

скриншот realnoevremya.ru из видео Аяз Шабутдинов/YouTube.com

Блогер-миллионник проходит по 15 эпизодам дела об особо крупном мошенничестве. Дело в его отношении возбудили 16 октября. 4 ноября Аяза Шабутдинова задержали.

По последним данным, на фигуранта уголовного дела написали еще 25 заявлений в полицию. По всем обращениям правоохранительные органы проводят проверку.

Во вторник, 12 октября, суд решил оставить Аяза Шабутдинова в СИЗО. Он будет находиться под стражей как минимум до 16 февраля 2024 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов