Алексей Песошин поздравил татарстанцев с 80-й годовщиной освобождения Ленинграда от блокады

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин от имени правительства Татарстана поздравил жителей республики, ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников с 80-й годовщиной полного освобождения советскими войсками Ленинграда от немецко-фашистской блокады.



— 27 января — одна из важнейших дат Великой Отечественной войны. 900-дневная оборона Ленинграда вошла в мировую историю как символ беспримерного мужества, стойкости настоящих защитников Родины. Это одна из самых трагичных, но вместе с тем величественных и героических страниц истории нашего Отечества, — приводит слова Песошина пресс-служба раиса Татарстана.

Песошин пожелал ветеранам здоровья, счастья и благополучия. Он поблагодарил за то, что отстояли свободу и независимость России.

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Маргарита Головатенко