В Казани сегодня снег и -6 градусов
В Казани в субботу ожидается облачная погода и небольшой снег, сообщает Гидрометцентр по Татарстану.
Максимальная температура воздуха составит -4..-6 градусов. На дорогах гололедица. Ветер южный 6—11 м/с.
В целом по Татарстану завтра днем прогнозируется от -4 до -9 ˚С. Днем ожидается небольшой снег. Ветер южный, порывами до 6—11 м/с. Синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах по всей республике.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым