В Москву прибыли выжившие в авиакатастрофе в Афганистане россияне

В Москву из Дубая прибыли россияне, выжившие при крушении бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане. Самолет приземлился во Внуково сегодня в 06.30 мск.

На борту находились два пилота и два врача, выжившие в авиакатастрофе.

В пресс-службе аэропорта «Известиям» заявили, что одного из четверых пассажиров сразу повезут в больницу, так как «он маломобильный».

21 января на северо-западе Афганистана разбился самолет индийской компании, направлявшийся в Москву. Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте возбудил уголовное дело по факту крушения. По предварительной информации от российского посольства в Афганистане, четверо находившихся на борту выжили. Они получили различные травмы. Следственный комитет РФ рассматривает отказ двигателей как одну из версий крушения самолета.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова