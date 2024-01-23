СК рассматривает отказ двигателей как одну из версий крушения самолета в Афганистане

Следственный комитет России продолжает расследование крушения российского бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане. Согласно информации, полученной от пресс-службы ведомства, одной из приоритетных версий катастрофы является отказ двигателей самолета.



Представители СК РФ совместно с послом России в Афганистане и Росавиацией уточняют информацию о состоянии российских граждан на борту самолета. Принимаются все необходимые меры для их транспортировки в Москву.

Технические причины в виде отказа двигателей рассматриваются как одни из основных причин катастрофы. Другие версии также находятся в процессе расследования, сообщает ТАСС.

На северо-западе Афганистана разбился самолет индийской компании, направлявшийся в Москву. Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте возбудил уголовное дело по факту крушения.

По предварительной информации от российского посольства в Афганистане, четверо находившихся на борту выжили. Они получили различные травмы. Судьба еще двух пассажиров уточняется.

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Маргарита Головатенко