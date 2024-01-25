Средневзвешенный срок жилищного кредита в Татарстане превысил 307 месяцев

Средневзвешенный срок жилищного кредита в Татарстане на 1 декабря 2023 года — 307,7 месяца. В январе 2019-го он был равен 202,5 месяца, следует из данных Центробанка.

Второе место в Поволжье занимает Башкирия (305,8 месяца), третье — Мордовия (302,8 месяца). В ПФО средневзвешенный срок жилищного кредита составляет 299,3 месяца.

В целом по России наибольший срок кредитования аналитики зафиксировали в Южном федеральном округе: он составляет 313,3 месяца.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина