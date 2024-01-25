В казанском метро ввели дополнительные составы на линии

Из-за значительного увеличения количества пассажиров в казанском метрополитене ввели дополнительные составы. Они будут курсировать в утренний час пик 25 января до 9 утра, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Интервал движения поездов в этот период сокращен до 4 минут 38 секунд.

В пресс-службе рассказали, что дополнительный 12-й состав вводился и вчера в вечерний час пик — с 17 до 19 часов. Увеличили количество поездов на линии и вчерашним утром.



Пробки в Казани уже с раннего утра достигли 10 баллов. Сложная дорожная ситуация сложилась практически во всех районах столицы Татарстана. По прогнозу «Яндекс.Карт», пробки в 10 баллов сохранятся до 9 утра.



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Илина Хакимова