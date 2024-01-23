В казанском метро введут дополнительные составы на линию

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Из-за большого количества пассажиров в казанском метрополитене ввели дополнительные составы. Они будут курсировать в вечерний час пик 23 января и в утренний час пик 24 января.

По этой причине интервал движения поездов сократится на 33 секунды. Составы будут курсировать каждые 5 минут, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

На прошлой неделе из-за погодных условий в метрополитене также вводили дополнительные составы. Это произошло из-за того, что многие автомобилисты решили пересесть с автомобилей на метро.

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