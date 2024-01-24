В Казани ожидается снег и порывистый ветер до 14 м/с

Сегодня, 24 января, в Казани прогнозируется снег и сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит -8...-10 градусов, на дорогах возможна гололедица, сообщает мэрия города.

Синоптики предупреждают, что снег также может пройти ночью в четверг и в последующие дни — 26 и 27 января. В целом по Татарстану ожидаются небольшие снегопады в течение всей недели.



Тем временем с 17 по 22 января в столице Татарстана выпало 49 мм осадков, или 106% от месячной нормы в 46 мм. А за весь январь — 73,2 мм осадков, или 159% от нормы.

На уборку дорог от снега ежедневно привлекают 1,1 тысячи единиц техники. Она работает по 16 часов в сутки.

