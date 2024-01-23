В Казани продлили план «Буран» до конца недели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани приняли решение продлить план «Буран» до конца этой недели. Он будет действовать включительно по воскресенье, сообщает пресс-служба мэрии.

С 17 по 22 января в столице Татарстана выпало 49 мм осадков, или 106% от месячной нормы в 46 мм. А за весь январь — 73,2 мм осадков, или 159% от нормы.

На уборку дорог от снега ежедневно привлекают 1,1 тысячи единиц техники. Она работает по 16 часов в сутки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дворовые территории убирают свыше 1,5 тысячи дворников и 170 единиц спецтехники. За последние сутки в городе очистили от снега 741 двор и 177 крыш.

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