В Казани устранили последствия аварии на трубопроводе по улице Солдатской

Казанский «Водоканал» завершил аварийно-восстановительные работы по улице Солдатской. Как сообщили в пресс-службе предприятия, прорыв произошел на бесхозном тупиковом трубопроводе не состоящем на балансе организации.

Воду на время аварии не отключали. Сейчас специалисты «Водоканала» продолжают работу по уборке наледи.

Движение транспорта по вышеуказанной улице восстановлено.

Сегодня утром на водопроводной сети 1993 года постройки по улице Солдатской, 5 произошла авария. Из-за ЧП движение транспорта было затруднено.



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