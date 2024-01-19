В Казани за 2023 год проложили 14,5 км новых сетей водоснабжения и канализации

В 2023 году в столице Татарстана проложили 14,5 км новых сетей водоснабжения и канализации, реконструировали 25 км старых. Об этом заявил на отчетном совещании по итогам работы за год председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Василий Лысачкин.

По его словам, износ сетей водоснабжения и водоотведения в городе составляет более 70%. Сумма, необходимая для реконструкции всех аварийных и изношенных трубопроводов, превышает 10 миллиардов рублей.

В прошедшем году на третьем северном коллекторе отремонтировали два аварийных участка: по ул. Чистопольской (от ул. Меридианной до ул. Бондаренко) и на проспекте Ямашева (от ул. Адоратского до пр. Ф. Амирхана). Частично завершили реконструкцию на пр. Ф. Амирхана, на участке от дома №61д до дома №62 на ул. Чистопольской.

В 2024-м казанский «Водоканал» собирается реконструировать 12,5 км водопроводных сетей и 1,4 км канализационных. Кроме того, в его планы входит переложение 18,6 км водопроводных сетей диаметром от 160 до 800 мм на сумму 1,1 млрд рублей. «Казанские тепловые сети» выполнят реконструкцию 6,6 км тепловых сетей, а капитальный и текущий ремонт ждут еще 5,9 км.



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Галия Гарифуллина