«Водоканал» завершил аварийно-восстановительные работы на улице Фатыха Амирхана в Казани

В Казани успешно завершены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения по улицам Амирхана, 15 и Декабристов, 83. Об этом сообщил в своем телеграм-канале казанский «Водоканал».

Это обеспечило возобновление подачи воды в ряд жилых домов и административных зданий.



Водоснабжение было восстановлено в следующих адресах:

— улица Проточная, дома 6, 8а, 8б/1, 10 к.1, 10 к.100;

— Чистопольская, дома 61а, 61б, 46а, 46, 48;

— Амирхана, дома 11, 13, 15.

Параллельно продолжаются работы по очистке проезжей части от наледи на улицах Яруллина, Четаева и Амирхана. Пропускная способность дорог в этих районах полностью восстановлена.

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