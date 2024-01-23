Из-за аварии на сетях казанского «Водоканала» затопило улицу Солдатскую

На водопроводной сети 1993 года постройки по улице Солдатской, 5 в Казани произошла авария. Об этом информирует МУП «Водоканал».

— На месте работает аварийная служба МУП «Водоканал». Ведутся аварийно-восстановительные работы, — сообщили на предприятии.

Из-за аварии движение автомобилей по улице Солдатской затруднено. Как пишут telegram-каналы, это произошло из-за того, что улицу затопило.

Сегодня в Казани завершили аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения по улицам Амирхана, 15 и Декабристов, 83. Накануне на водопроводной сети по ул. Амирхана, 15 произошла коммунальная авария.



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