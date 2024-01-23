Единовременную выплату казанцам, заключившим контракт для участия в СВО, могут продлить до 29 марта

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Казанцам, заключившим контракт для участия в специальной военной операции на Украине, планируют продлить срок реализации единовременной выплаты до 29 марта, выяснило «Реальное время».

— Единовременная выплата производится гражданам, заключившим контракт в период с 11.10.2023 по 29.03.2024, — сказано в документе.

В начале октября сообщалось, что выплату смогут получить жители Казани, заключившие контракт с 11 по 25 октября. Затем в документ вносились изменения, согласно которым претендентами на выплату сначала становились заключившие контракт в срок до 1 ноября, а затем — и до 1 декабря.

Размер единовременной выплаты составляет 200 тысяч рублей. Контроль за исполнением постановления возложат на руководителя аппарата исполкома Казани Булата Алеева.

Чтобы получить единовременную выплату, гражданин, заключивший контракт, должен направить через военкомат специальное заявление. Оно должно быть направлено в аппарат городского исполкома и содержать ряд необходимых документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты и справка военного комиссариата, подтверждающая сведения о заключении контракта.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В октябре также стало известно, что в Татарстане 12 683 ребенка — это дети участников спецоперации — могут воспользоваться единовременной выплатой в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, в июне сообщалось, что семьи добровольцев, погибших при выполнении задач специальной военной операции, смогут получить удостоверения, подтверждающие их статус и право на льготы и выплаты. Напомним, в пункт отбора на военную службу по контракту в Казани ежедневно обращаются 30—40 жителей республики.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин