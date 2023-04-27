В Татарстане с заявлениями на службу по контракту ежедневно обращаются 30—40 человек

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В пункт отбора на военную службу по контракту в Казани ежедневно обращаются 30—40 жителей республики, рассказал ИА «Татар-информ» заместитель начальника казанского пункта отбора Рустам Сафиуллин.



— Контракты у нас есть как краткосрочные, так и на срок от одного года. При этом если человек заключает контракт от одного года, то он получает единовременную выплату в размере 195 тыс. рублей. За участие в военной спецоперации контрактники каждый месяц получают от 204 тыс. рублей. Также есть большое количество льгот, премий и дополнительных выплат, которые они могут получить за поражение вражеской техники, — рассказал Сафиуллин.

По его словам, идеальный кандидат на службу по контракту — татарстанец от 18 до 60 лет, прошедший собеседование в пункте отбора. Новобранцы отправляются в воинские части, где проходят боевое слаживание, после чего отправляются в зону боевых действий.

Как рассказал замначальника пункта отбора в Казани, с каждым кандидатом работают индивидуально. Например, при наличии у него водительского удостоверения и умелом обращении с техникой он может выбрать ремонтное подразделение.

Сейчас пойти на службу по контракту могут в том числе те, кто имеет судимость. Исключение здесь — тяжкие статьи, например насилие, экстремизм и терроризм, а еще преступления против власти. С кандидатами с судимостью в пункте отбора проводят собеседование, его внимательно изучают и проверяют. Только после этого комиссия решает, годен он к контрактной службе или нет.

— Сейчас к этому относятся более лояльно. В жизни бывают разные ситуации, и человек мог в молодости оступиться. Есть послабления для тех, кто на данный момент отбывает наказание, то есть получил условный срок лишения свободы или вышел условно-досрочно. С такими мы тоже проводим работу, соответствующие структуры идут нам навстречу, — объяснил Рустам Сафиуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков спрогнозировал увеличение числа жителей, принимаемых на военную службу по контракту. По его словам, их может стать больше в разы.

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Маргарита Головатенко