Дознаватели МЧС России за год возбудили около тысячи уголовных дел по фактам пожаров

За 2023 год дознаватели МЧС России возбудили около тысячи уголовных дел по факту пожаров. Сегодня дознаватели органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы МЧС РФ празднуют 96 лет службы.



— В системе МЧС России — почти 3 тысячи дознавателей. И только за прошлый год ими рассмотрены свыше 667 тысяч сообщений о происшествиях. Из них в 136 тысячах случаев усматривались признаки преступлений, связанных с пожарами, — рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

В 2023 году органы дознания МЧС России создали в Главных управлениях по Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям. За год работы дознаватели там рассмотрели суммарно около 5 тысяч сообщений о происшествиях.

Замначальника Главного управления МЧС России по Татарстану по государственной противопожарной службе Константин Чанышев рассказал, что в 2023 году в Татарстане произошло почти 4,8 тысячи пожаров, что на 1,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова