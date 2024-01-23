Новости происшествий

10:10 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Дознаватели МЧС России за год возбудили около тысячи уголовных дел по фактам пожаров

08:45, 23.01.2024

За 2023 год дознаватели МЧС России возбудили около тысячи уголовных дел по факту пожаров. Сегодня дознаватели органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы МЧС РФ празднуют 96 лет службы.

— В системе МЧС России — почти 3 тысячи дознавателей. И только за прошлый год ими рассмотрены свыше 667 тысяч сообщений о происшествиях. Из них в 136 тысячах случаев усматривались признаки преступлений, связанных с пожарами, — рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

В 2023 году органы дознания МЧС России создали в Главных управлениях по Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям. За год работы дознаватели там рассмотрели суммарно около 5 тысяч сообщений о происшествиях.

Замначальника Главного управления МЧС России по Татарстану по государственной противопожарной службе Константин Чанышев рассказал, что в 2023 году в Татарстане произошло почти 4,8 тысячи пожаров, что на 1,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова
ПроисшествияОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также