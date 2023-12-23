«В новогодние дни обстановка с пожарами осложняется»: ГУ МЧС по Татарстану о противопожарном режиме

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Замначальника Главного управления МЧС России по Татарстану по государственной противопожарной службе Константин Чанышев рассказал, что с 25 декабря по 8 января на территории республики будет действовать особый противопожарный режим.

По его словам, в текущем 2023 году в Татарстане произошло 4 798 пожаров, что на 1,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. На пожарах погибло 134 человека, что на 11% больше, чем за тот же период прошлого года.

— Ежегодно в праздничные и новогодние дни обстановка с пожарами осложняется, количество пожаров в праздники увеличивается на 50%, гибель людей на пожарах — почти в два раза. При этом 75% пожаров и 90% гибели людей приходится на жилой сектор, — рассказал Чанышев.

Он напомнил о постановлении Кабмина от 8 декабря 2023 года — о введении с 25 декабря по 8 января особого противопожарного режима.

— В условиях особого противопожарного режима в два раза повышается ответственность за нарушения требований противопожарной безопасности. Штраф для граждан будет составлять от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 60 до 80 тысяч рублей, юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, — сказал он.

Чанышев добавил, что в муниципальных образованиях рекомендовано создать площадки для применения пиротехнических изделий. Он также напомнил, что в январе текущего 2023 года пиротехническими изделиями было травмировано пять человек, в том числе 1 ребенок. По состоянию на сегодняшний день создано 1 047 таких площадок (год назад их было 1 165).

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

На этой неделе татарстанские сотрудники Государственного пожарного надзора начали проверять торговые павильоны в городах и районах республики. Специалисты ищут места, где могут подпольно продавать пиротехнику. Из-за противопожарного режима в Казани салюта на главных праздничных площадках в новогоднюю ночь не будет. Для их запуска в городе организовали четыре специальные площадки.



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Максим Кокунин