МЧС России предложило использовать близлежащие помещения для укрытий населения

Российские власти разработали проект постановления, согласно которому планируется использовать доступные близлежащие помещения в качестве укрытий для населения в случае чрезвычайных ситуаций. Проект был предложен МЧС России и в настоящее время проходит процесс согласования в правительстве, сообщает ТАСС.



В ведомстве отмечают, что наиболее эффективным способом защиты является обеспечение заглубленных помещений, расположенных рядом с местом проживания людей, средствами жизнеобеспечения. Это позволит быстро и эффективно обеспечить безопасность граждан.

Проект постановления призван улучшить систему гражданской обороны и повысить уровень защиты населения. МЧС России призывает к сотрудничеству все заинтересованные стороны для успешного осуществления проекта и обеспечения безопасности граждан.

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Маргарита Головатенко