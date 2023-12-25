На ремонт съезда по улице Вишневского в Казани направят 120 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Вахитовском районе Казани планируют отремонтировать съезд по ул.Вишневского протяженностью 575 метров. На работы из бюджета Татарстана готовы направить почти 120,4 млн рублей.

— Объект находится в южной части Вахитовского района и представляет собой правоповоротный съезд транспортной развязки с Проспекта Универсиады на ул. Вишневского с прилегающей территорией, — сказано в документации.

Участок трассы, который планируется отремонтировать, начинается на проезжей части правоповоротного съезда транспортной развязки с проспекта Универсиады. Заканчивается он на проезжей части ул.Вишневского в 206 метрах севернее путепровода транспортной развязки. Справа и слева от участка дороги есть металлическое перильное и барьерное ограждение. Установлены 23 дорожных знака и информационных щита.



скриншот realnoevremya.ru документации к тендеру

Заказчик работ — ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Завершить их требуется до 22 ноября 2024 года.

Напомним, на ул. Вишневского в Казани регулярно по будням наблюдаются пробки. Например, в октябре на полосе движения в сторону ул. Нурсултана Назарбаева образовался двухкилометровый затор



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Татьяна Демина