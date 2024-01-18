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YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова

22:35, 18.01.2024

YouTube заблокировал канал «БесогонТВ» с авторской программой Никиты Михалкова, об этом сообщается в его telegram-канале.

Режиссер считает, что блокировка связана с «острыми, неудобными и даже страшными для коллективного Запада» темами, которые поднимались в выпусках.

— Удивительно, что мы смогли просуществовать на этом YouTube так долго. Да еще я под санкциями больше года... Мы, конечно, готовились к таким конвульсиям Запада. И мы готовы, — написал он.

Режиссер отметил, что продолжит работу на российских ресурсах.

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Маргарита Головатенко
ОбществоКультура
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