Число коммерческих компаний в России выросло впервые за 8 лет

Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в 2023 году в России увеличилось количество действующих коммерческих компаний. Это произошло впервые с 2015 года, когда число компаний достигло рекордного показателя в 4,15 млн.

В 2023 году количество действующих компаний составило 2,61 млн, что на 0,04% больше по сравнению с предыдущим годом. В ушедшем году также выросло общее количество юридических лиц в государственном реестре — на 0,6%, до 3,19 млн.

ФНС продолжает работу по исключению из государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) тех компаний, которые не представляют отчетности и не осуществляют банковских операций, а также тех, у кого данные в реестре являются недостоверными. В 2023 году было исключено около 83% компаний по причине недостоверности данных и около 16% — из-за отсутствия активности.

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