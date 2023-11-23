В Татарстане завершили ремонт участков дороги Апастово — Тетюши

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Участки дороги Апастово — Тетюши в Тетюшском районе Татарстана отремонтировали на км 11+902 — км 13+348 и км 13+995 — км 14+912, сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.



Общая протяженность обновленных участков составила 2,363 км. Ремонт выполнили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

На объекте выполнили фрезерование существующего а/б покрытия, устроили нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси А16НН и верхнего слоя покрытия из ЩМА-8, а еще укрепили обочины щебнем. Все работы на участках завершили.

В текущем году на проведение дорожных работ в Казани было направлено 28 млрд рублей. 18,2 млрд рублей из этой суммы пришлись на строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов. Еще 7 млрд рублей были направлены на ремонт улично-дорожной сети и 2,8 млрд — на реализацию программы «Наш двор». Общая площадь ремонта составила больше 1,6 млн кв. метров.

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Маргарита Головатенко